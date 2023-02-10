10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta 104. saatte mucize! Kur'an-ı Kerim ile hayata tutundu!

Kahramanmaraş’ta 104. saatte mucize! Kur'an-ı Kerim ile hayata tutundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta 104. saatte mucize! Kur’an-ı Kerim ile hayata tutundu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman çavuş olarak Osman Fırat, depremden 104 saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince sağ kurtarıldı. Yıkıntıların arasından çıkarılırken Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okuyan Osman Fırat, kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak teşekkür etti. İşte herkesi ağlatan o anlar...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gelen PAK ekipleri, Onikişubat ilçesinde Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'ndeki Hazal Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından bugün itibarıyla 700 kişiyi enkazdan kurtaran ekipler, Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan 47 yaşındaki Osman Fırat'ı depremden 104 saat sonra sağ çıkardı.

Ekiplerin yıkıntıların arasından çıkarmaya çalıştığı Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okudu.

Enkazdan yaralı çıkarılan ve kurtarma ekiplerine teşekkür eden Fırat, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakara Suresi'nin son iki ayetinin Türkçe meali şöyle:

"Allah'ın elçisi ve müminler, Rabb'inden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. 'O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız.' ve 'İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabb'imiz, gidiş sanadır.' dediler. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz, lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabb'imiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırmaz. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın, artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et."

99. saatte gelen mucize! 99. SAATTE GELEN MUCİZE!
Gözyaşları sel oldu GÖZYAŞLARI SEL OLDU
5. günde gelen mucizeler 5. GÜNDE GELEN MUCİZELER
Deprem bölgesinde 86. saatte 6 mucize DEPREM BÖLGESİNDE 86. SAATTE 6 MUCİZE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA