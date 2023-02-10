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Son dakika: Depremden çizik bile almadı! 5 katlı bina yan yattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Son dakika: Depremden çizik bile almadı! 5 katlı bina yan yattı

Son dakika haberleri... Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan, çizik dahi bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şok etti.

5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı.

Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.

Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

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