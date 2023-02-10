Cuma Namazı Kılınışı ANLATIM | Kaç rekat? Farzları neler? Hükmü nedir? Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan mübarek cuma gününde, cuma hutbesini dinlemek ve cuma namazını kılmak farz ibadetler arasında yer almaktadır. Bu sebeple Müminler "Cuma namazı nasıl kılınır?", "Cuma namazı farzları neler?" sorularını araştırıyor. İşte detayları...
Her cuma günü Müslümanlar cuma namazını eda etmek için camilere giderek cemaat olmaktadır. Müslümanlar için büyük bir öneme ve kıymete sahip olan cuma namazına dair detaylar araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hadislerinde de sıklıkla bahsettiği cuma namazının faziletleri nelerdir? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazının farzları nelerdir?
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZININ FAZİLETLERİ
Allahü Teala, Cuma namazı ile ilgili olarak Cuma suresi 9-10'uncu ayetlerde şöyle buyurmuştur: "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şerifinde Cuma gününün kudretini bizlere böyle nakletmiştir: "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cum'a, 18)
CUMA NAMAZI KILINIŞI ANLATIM
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI
1. Rekat
Müezzin Kamet yapar. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sessizce Subhaneke'yi okuruz. Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. Mutlaka İmama uymak ve İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT SON SÜNNETİ
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
DÖRT REKAT ZUHRİ AHİR (SON ÖĞLE) NAMAZI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım zuhri ahir (son öğle) namazını kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
CUMA NAMAZININ İKİ REKAT SÜNNETİ (VAKTİN SÜNNETİ)
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat vaktin sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
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