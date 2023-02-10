Asrın faciasında 82 sonra mucize! "Ne olur elimi bırakmayın"
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın faciasının 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. O mucize isimlerden biri de 32 yaşındaki Muhammet Şeyban oldu. Genç adam, 82 saatin ardından sağ olarak enkazdan kurtarıldı. Şeyban, UMKE personelinin elini tutup, “Ne olur elimi bırakmayın” demesi herkese duygu dolu anlar yaşattı. İşte o anlar...
Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremde en çok etkilenen yerlerden birisi ise Türkoğlu ilçesi oldu.
İlçede bulunan ve depremde yer bir olan apartmanda enkaz altında kalan Muhammet Şeyban, saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Sabah'ın haberine göre, UMKE ekipleri binada yaptığı çalışmada Şeyban'ın yerini tespit etti.
Üzerinde moloz yığınları bulunan Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak "Ne olur elimi bırakmayın" demesi duygu dolu anlara sahne oldu.
Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.
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