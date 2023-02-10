8 aylık hamile Cemile 88’inci saatte kurtarıldı! Uzman çavuş eşini gözyaşları içerisinde bekledi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Sultan Apartmanı, asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7. ve 7.6'lık depremlerde yerle bir oldu. Görevde olan Uzman Çavuş Ali Orakçı eşine ulaşamayınca hemen eve geldi.