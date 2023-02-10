Erzincan depreminin sembol ismiydi! 187 saat sonra enkazdan çıkartılan Nurcan: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen deprem büyük bir yıkıma sebep oldu. Beraberinde; Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis ve çevre illerde yıkıma neden olan büyük depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Asrın en büyük depreminde enkaz altından çıkarılan vatandaşlar ise Türkiye’ye umut ışığı oluyor. 1992 Erzincan depreminde enkaz altında kalan ve 187 saat yani 8 gün sonra sağ çıkarılan sembol isim Nurcan Arslan, “Her zaman umut vardır. 187 saat sonra enkaz altından kurtarıldım. Beni hatırlayıp umutlu olsunlar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Allah enkaz altında olanlara dayanma gücü versin. İnşallah en kısa sürede çıkartılırlar. Dualarımız onlarla” dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin 5. gününde enkaz altındaki vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler umutla bir can daha kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremden saatler sonra sağ çıkartılan bebekler ve vatandaşlar herkese umut olurken, 1992 yılında Erzincan depreminde enkaz altında kalan ve 8 gün sonra sağ kurtarılan Nurcan Arslan da kendi yaşadıklarını anlatarak, depremzedelerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.
1992 Erzincan depreminde enkaz altında 187 saat yani 8 gün kalan ve sağ çıkarılan Erzincan depreminin sembol ismi olan Nurcan Arslan konuştu. Şu anda İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Arslan, Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremle adeta yıkıldığını ve 31 yıl önce yaşadığı günlere gittiğini söyledi.
"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"
Sabah'ın haberine göre, o dönem hemşire olan ve görev yaptığı Erzincan'da 5 katlı hastane lojmanının enkazı altında kalan Arslan, "31 sene önceki Erzincan depreminde 22 yaşındaydım. 5 katlı lojmanın enkazı altında kaldım. 187 saat enkaz altında kaldım. Aç susuz bir şekilde bekledim. 8 gün sonra kurtarıldım. O zaman Mart ayıydı. Hava soğuktu. Anlatmak istediğim soğuk da olsa kimse umutsuzluğa kapılmasın. Beni düşünerek umutlu olsunlar. Kimse son ana kadar umudunu yitirmesin. Sabırlı olalım. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Bol bol dua edelim" dedi.
"ENKAZ ALTINDA GECE-GÜNDÜZ KAVRAMI YOK"
Enkaz altında iken yaşadıklarını da anlatan emekli hemşire 53 yaşındaki Nurcan Arslan, "Enkaz altında gündüz gece kavramı olmuyor. Sadece sesleri uğultu şeklinde duyuyorsunuz. Göçük altında bir süre sonra bilincim yarı kapalı gibiydi. Dışarıdaki seslerden ancak gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Kolay bir durum değil. O zamanlar yağmur suyu ve idrarımı içerek hayatta kaldığımız gazetelerde yazılmıştı. Ancak bunlar doğru değil. Enkaz altında elimi kolumu bile oynatamıyordum. Birkaç günden sonra zaten insan yarı uyku halinde gibi oluyor. Gün ve saat kavramı olmuyor" diye konuştu.
Son yaşanan depremlerle birlikte eski günlere gittiğini anlatan Arslan, "Depremi yaşayan ve 8 gün enkaz altında kalan biri olarak çok üzüldüm. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah, enkaz altında kalanlara dayanma gücü versin. Sürekli dua ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
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