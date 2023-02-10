Erzincan depreminin sembol ismiydi! 187 saat sonra enkazdan çıkartılan Nurcan: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar

"ENKAZ ALTINDA GECE-GÜNDÜZ KAVRAMI YOK"

Enkaz altında iken yaşadıklarını da anlatan emekli hemşire 53 yaşındaki Nurcan Arslan, "Enkaz altında gündüz gece kavramı olmuyor. Sadece sesleri uğultu şeklinde duyuyorsunuz. Göçük altında bir süre sonra bilincim yarı kapalı gibiydi. Dışarıdaki seslerden ancak gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Kolay bir durum değil. O zamanlar yağmur suyu ve idrarımı içerek hayatta kaldığımız gazetelerde yazılmıştı. Ancak bunlar doğru değil. Enkaz altında elimi kolumu bile oynatamıyordum. Birkaç günden sonra zaten insan yarı uyku halinde gibi oluyor. Gün ve saat kavramı olmuyor" diye konuştu.