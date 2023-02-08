Depremden 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı! O anlar A Haber kameralarında! Ekipler büyük sevinç yaşadı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. A Haber'in bölgede yaptığı canlı yayında bir vatandaş tam 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken ekipler büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Yaşanan deprem sonrası bölgede büyük bir yıkım olurken binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Diğer yandan depremin üstünden 65 saat geçerken mucize kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor.
A Haber'in bölgede yaptığı canlı yayında bir vatandaş tam 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekipler vatandaşı sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşarken enkaz altından çıkartılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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