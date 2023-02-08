Depremden 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı! O anlar A Haber kameralarında! Ekipler büyük sevinç yaşadı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.