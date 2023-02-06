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Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıkıntıları nedeniyle Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı.

Depremin ardından arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan uçakların bölgeye ulaşması için Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları için sivil uçuşlar askıya alındı.

İki havalimanına sadece yardım ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakların iniş ve kalkışına izin veriliyor.

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