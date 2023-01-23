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Konya'daki barınak vahşetine verilen cezaya savcılıktan itiraz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Konya’daki barınak vahşetine verilen cezaya savcılıktan itiraz

Konya'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanıklara verilen 1 yıl 3'er ay hapis cezasına itiraz etti. Savcılık itirazında, her iki sanık hakkında verilen cezada alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği belirtildi.

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