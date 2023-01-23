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Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 3 milyon 70 bin tane

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Gaziantep’te ele geçirildi: Tam 3 milyon 70 bin tane

Son dakika haberleri... Gaziantep'te polisin yaptığı aramada 1 depo ve araçta, 3 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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