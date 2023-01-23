2003 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Şubat 2023 celbi sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Şubat 2023 celbi askerlik yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile şubat sınıflandırma dönemine ilişkin detaylar açıklandı. Askerlik görevini yapmaya hazırlanan vatandaşlar, nerede silahaltına alınacaklarını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Şubat 2023 celbi sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ASAL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Şubat celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.