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Konya'daki barınakta 2. skandal! Köpeklerin ardından bu kez de kediler! İfadesi çileden çıkarttı

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Konya’daki barınakta 2. skandal! Köpeklerin ardından bu kez de kediler! İfadesi çileden çıkarttı

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak ölümlerine neden olduğu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Cani adamın ifadesi ise 'pes' dedirtti. Öte yandan tepkilerin çığ gibi yükseldiği barınakta 2. bir skandal daha ortaya çıktı. Barınağa ait bir aracın önünü kesen hayvanseverler, ağzı sıkıca bağlanmış poşet içerisine konulmuş kedileri kurtardı. Kameraya yansıyan o anlarda kurtarılan bir kedinin yüzündeki korku dolu ifade ise dikkat çekti. Bakan Kirişci, "Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: AÇIĞA ALINDILAR

Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş.

Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." denildi.

TUTUKLANDILAR

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Murat Bacak ve Sefa Çakmak'ın emniyete verdikleri ilk ifadelerinde kendilerini savundukları ortaya çıktı.

Köpeğin kafasına kürekle defalarca vurarak katleden Murat Bacak verdiği ifadede şunları söyledi:

"Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. S.Ç köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor."

Sefa Çakmak'ın ise ifadesinde ise 'Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda M.B ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" dediği öğrenildi.

ŞUBE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI, İŞÇİLERİN TAMAMININ İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D. açığa alınırken, olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.

VETERİNER HEKİM DE AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.'nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.

KEDİLERİ AĞZI BAĞLI POŞETTEN KURTARDILAR

Öte yandan aynı barınağa ait bir aracın arka kısmında ağzı sıkıca bağlanmış poşetin içerisinde birçok kedi olduğunu fark eden hayvanseverler kedileri indirerek kurtardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş "poşetin içerisine koymuşlar kedileri. Allah belanızı versin" sözleriyle sitemde bulundu.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler." dedi.

Konya’da köpeklere eziyet: 2 kişi tutuklandı KONYA'DA KÖPEKLERE EZİYET: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
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