Konya’daki barınakta 2. skandal! Köpeklerin ardından bu kez de kediler! İfadesi çileden çıkarttı

KEDİLERİ AĞZI BAĞLI POŞETTEN KURTARDILAR

Öte yandan aynı barınağa ait bir aracın arka kısmında ağzı sıkıca bağlanmış poşetin içerisinde birçok kedi olduğunu fark eden hayvanseverler kedileri indirerek kurtardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş "poşetin içerisine koymuşlar kedileri. Allah belanızı versin" sözleriyle sitemde bulundu.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler." dedi.