Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılıktan 2 sanığın tahliyesine itiraz
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak'ın tahliyesine itirazda bulundu. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.
Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat Bacak ve Sefa Çakmak hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: AÇIĞA ALINDILAR
Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." denildi.
TUTUKLANDILAR
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!
- 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor?
- SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti 2023 netleşti! Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
- Ak Parti'M mobil uygulaması nedir? Ne işe yarar? Ak Parti'M uygulaması ve Dijital Platformu nereden, nasıl indirilir?
- Emekliye intibak zammı son dakika! SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi?
- Kurtlar Vadisi'nin o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...
- TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog
- Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?
- Milli Eğitim Bakanlığı 27 branşta memur alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu! İLAN METNİ!
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre...
- Fethi Sekin kimdir, ne zaman şehit oldu? Kahraman polis memuru Fethi Sekin olayı nedir? Kısaca hayatı...
- Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor geldi o gidiyor! Masterchef final tarihi açıklandı mı?