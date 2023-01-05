05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılıktan 2 sanığın tahliyesine itiraz

Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılıktan 2 sanığın tahliyesine itiraz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılıktan 2 sanığın tahliyesine itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak'ın tahliyesine itirazda bulundu. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat Bacak ve Sefa Çakmak hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: AÇIĞA ALINDILAR

Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." denildi.

TUTUKLANDILAR

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barınak vahşetinde pes dedirten savunma! BARINAK VAHŞETİNDE PES DEDİRTEN SAVUNMA!
Konya’da insanlık dışı görüntü! KONYA'DA İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜ!
Konya’da köpeklere eziyet: 2 kişi tutuklandı KONYA'DA KÖPEKLERE EZİYET: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya’daki barınakta 2. skandal! KONYA'DAKİ BARINAKTA 2. SKANDAL!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA