Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan vahşet tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir görevlinin kürekle vurarak köpeklerin ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile bir veterinerin açığa alındığı ve iki kişinin tutuklandığı öğrenildi. Görüntülerin ardından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.