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Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan vahşet tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir görevlinin kürekle vurarak köpeklerin ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile bir veterinerin açığa alındığı ve iki kişinin tutuklandığı öğrenildi. Görüntülerin ardından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:14
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Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan vahşet tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir görevlinin kürekle vurarak köpeklerin ölümüne neden olduğu görüntülere birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar...

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Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

CENK EREN

Şarkıcı Cenk Eren, paylaşımına "Eğer biraz vicdanınız varsa bütün eşime, dostuma, şarkıcı arkadaşlarıma, oyunculara, gazetecilere tiyatroculara sesleniyorum. Bu vahşete ses verin, yoksa hiçbirimiz Allah'a bunun hesabını veremeyiz" mesajını yazdı.

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Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

HANDE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel ise paylaşımında "Nasıl hala gözünüzü kapatabiliyorsunuz bu vahşete? Can onlar can. Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu! Yazıklar olsun" dedi.

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Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

FIRAT ALBAYRAM

Oyuncu Fırat Albayram, "İnsanın aklı almıyor o kadar çalışan rahatlıkla izliyor ve o kadar alışmışlar ki... İğrenç! Nasıl insanlarla yaşıyoruz" diye tweet attı.

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Barınaktaki vahşet infial yarattı! Ünlü isimler ayaklandı: Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu

BİRCE AKALAY

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Birce Akalay "Canisiniz, vicdansızsınız hatta insan değilsiniz. Cezanız da bu yaşamda bulacak sizi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.