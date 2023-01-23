Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattının ilk yolcuları konuştu: "Gayet hızlı ve başarılı"

"ARABAMI KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Göktürk'te oturan öğretmen Elif Akdemir:

"Muğla'ya gideceğim. Ben Göktürk'te oturuyorum. Bizim için iyi oldu. 12 dakikada geldik. Sık sık kullanmayı düşünüyorum Arabam var ama artık kullanmayı düşünmüyorum. Havalimanına gelmenin dışında da kullanacağız. Çok iyi oldu."

"METRONUN AÇILMASI İYİ OLDU"

Metro'yu kullananlardan Nejdet Öz:

"Sabah Beykoz'dan Mecidiyeköy'e oradan da İstanbul Havalimanı'na geldim. Abim ailesi ile birlikte Endonezya'dan geldi. Şimdi onları karşıladım. Beykoz'a gideceğiz. Metronun ardından Mecidiyeköy'de otobüse bineceğiz. Bizim için ekonomik olacak. Daha önce 110 TL verip otobüs ile geliyorduk metronun açılması iyi oldu. İlk defa kullanacağız. Mutluyuz."

BİR AY ÜCRETSİZ

Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Bir ay boyuncu ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek.