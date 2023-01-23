Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattının ilk yolcuları konuştu: "Gayet hızlı ve başarılı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılmıştı. İGA İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk yolcularını ağırlamaya başladı. Dün sabah saat 06.00’da başlayan ve her 20 dakikada bir gerçekleştirilen seferlerle vatandaşlar ve havalimanı çalışanları metro yolculuğunun konforunu yaşadılar. Bu tür yatırımların yapıldığını görmenin gayet memnuniyet verici olduğunu ifade eden yolcular “Yapanların ellerine emeklerine sağlık” dediler.
Türk teknik ve mühendisliğinin eşsiz bir eseri olan, ilklerin ve enlerin projesi hizmete 22 Ocak sabah saat 06.00'da açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beşiktaş (Gayrettepe) - Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane - Eyüpsultan - İstanbul Havalimanı kısmı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan metro hattı bugün hizmete başladı.
İşte Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları...
Kızını uğurlamak için havalimanın gelen Adnan Kuzgun:
"Havalimanına yolcu uğurlamaya gelmiştim. Cumhurbaşkanımız açılışını yaptı. Haberlerde dinledik. Bunun daha devamı da gelecekmiş, Halkalı'ya da devam edecekmiş. Gelirken Havaist'i kullandık. Dönüşte metroya binmek istedim. Olağanüstü güzel. Geç kalmış yatırımlar bunlar ancak olması gereken şeyler. Olduğunu görmek memnuniyet verici. Çok memnun oldum"
"YAPANLARIN EMEKLERİNE SAĞLIK"
Sabah'ın haberine göre, havalimanı çalışanı Zeynel Can Elagöz:
"Havalimanı açıldığından beri buradayım. Yolculuğumuzu daha önce otobüsle gerçekleştiriyordum. Bugün ilk kez metroyu kullanıyorum. Mahmutbey'de oturuyorum. Kağıthane'den direk aktarma yapıp trafiğe girmeden evime rahat rahat ulaşabileceğim. Bir ay ücretsiz olması güzel. Metronun olması insanlar için büyük bir kolaylık. Taksi ücretleri çok pahalı. Otobüs ise her saatte yok. Otobüs beklemek zorundayız. Metro ile çok rahat ulaşım sağlayabiliyoruz. Yapanların ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederiz."
"BUGÜN 10 TL'YE HAVALİMANINA GİDİYORUM"
Kardeşi Kübra yazıcı ile birlikte Trabzon'a gitmek için havalimanı metrosunu kullanan Serkan Yazıcı:
"Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Avrupa konutlarının oradan aktarma ile Kağıthane'den geldik. İlk olduğu için biraz erken de çıktık. Gayet hızlı çok da başarılı. Şu an ses sisteminde sıkıntı var galiba. Sesi bu kadar dışarıya vermemesi lazım ama ücretsiz olması güzel. Bugün 10 TL'ye havalimanına gidiyorum. Evden çıkıp taksi ile gitsem 350-400 TL. Bugün 10 TL'ye havalimanın gidiyorum. Bir çok sistemin yerli olması da çok sevindirici."
"BENİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"
Hollanda'da fizyoterapist olan Selin Çoban:
"Kardeşimin bir ameliyatı vardı. Onun için Türkiye'ye gelmiştim. Kağıthane'den bindim. Şu anki deneyimim gayet güzel. Sabah trafiğine kalmadık 25 dakikada gideceğiz inşallah. Şu an için çok güzel. Hollanda'da trenleri çok sık kullanıyorum. Buradaki de gayet güzel. Sık sık gelip gidiyorum. Benim için çok iyi oldu."
İLK İŞ GÜNÜNDE METRO İLE İŞE GELDİ
Havalimanında işi başlayacak olan Melahat Aydın:
"Ülke olarak ilerliyoruz. Böyle şeyleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Ulaşım açısından çok zorluk yaşıyoruz. Bugün havalimanında işe başlayacağım Alibeyköy'den binip toplamda 30 dakikada havalimanına ulaşıyorum. Metro olmasaydı şu anda 1.5 saat yol çekecektim. Bu sayede geç kalmış olacaktım. Gayet memnun kaldım. Bir ay ücretsiz olması ekonomik olarak kısmen rahatlatacak. Konfor olanak da gayet iyi."
"OTOBÜSLE GELECEKTİM…."
Nezaket Zeynep Kılıç:
"Otobüsle havalimanına gelecektim. Güvenliği sordum o da metronun açıldığını söyledi. Sevindim o yüzden Kağıthane' den bindim. Otobüse göre metroyu tercim ediyorum. O yüzen çok sevindim mutluyum."
"ARABAMI KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Göktürk'te oturan öğretmen Elif Akdemir:
"Muğla'ya gideceğim. Ben Göktürk'te oturuyorum. Bizim için iyi oldu. 12 dakikada geldik. Sık sık kullanmayı düşünüyorum Arabam var ama artık kullanmayı düşünmüyorum. Havalimanına gelmenin dışında da kullanacağız. Çok iyi oldu."
"METRONUN AÇILMASI İYİ OLDU"
Metro'yu kullananlardan Nejdet Öz:
"Sabah Beykoz'dan Mecidiyeköy'e oradan da İstanbul Havalimanı'na geldim. Abim ailesi ile birlikte Endonezya'dan geldi. Şimdi onları karşıladım. Beykoz'a gideceğiz. Metronun ardından Mecidiyeköy'de otobüse bineceğiz. Bizim için ekonomik olacak. Daha önce 110 TL verip otobüs ile geliyorduk metronun açılması iyi oldu. İlk defa kullanacağız. Mutluyuz."
BİR AY ÜCRETSİZ
Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Bir ay boyuncu ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek.
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