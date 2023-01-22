Türkiye’nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Türk teknik ve mühendisliğinin eşsiz bir eseri olan, ilklerin ve enlerin projesi hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beşiktaş (Gayrettepe) - Kâğıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane - Eyüpsultan - İstanbul Havalimanı kısmı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.