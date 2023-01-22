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Haberler Galeri Türkiye'nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Türkiye'nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkânlarla inşa edilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılıyor. Akıllı tünel konseptiyle yapılan metro, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı sunacak.

Giriş Tarihi: 22.01.2023 14:45
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Türkiye’nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Türk teknik ve mühendisliğinin eşsiz bir eseri olan, ilklerin ve enlerin projesi hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beşiktaş (Gayrettepe) - Kâğıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane - Eyüpsultan - İstanbul Havalimanı kısmı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

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Türkiye’nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Hattın açılmasıyla yurtiçi ve yurtdışı hava ulaşımında önemli bir terminal olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

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Türkiye’nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

HIZLI TREN KONFORU
İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi.

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Türkiye’nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek. Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak.

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Türkiye’nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.