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Türkiye'nin en hızlı metrosu açılıyor! Araçlar 120 km hıza sahip! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkânlarla inşa edilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılıyor. Akıllı tünel konseptiyle yapılan metro, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı sunacak.