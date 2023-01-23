ŞİVLİLİK 2023 NE ZAMAN? 2023 Fener Alayı hangi gün? Şivlilik geleneği nedir, neden kutlanır? Konya'da nasıl kutlanır?
Konya'da üç ayların başlangıcında düzenlenen fener alayı ve şivlilik geleneği kültürümüzün önemli renklerinden biridir. Geleneği duyan bilen bilmeyen herkes şivlilik ve fener alayı zamanını ve neden kutlandığını merak ederek araştırıyor. Peki şivlilik geleneği nedir? Şivlilik hangi gün? Fener alayı ne zaman?
Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların başlangıcında Konya yöresine has bir zenginlik olan şivlilik geleneğinde Regaip kandilinin sabahında çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker toplar. Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da asırlardır süre gelen şivlilik ve fener alayı geleneği heyecanla bekleniyor. Peki şivlilik geleneği nedir? Şivlilik hangi gün? Fener alayı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...
2023 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?
Mübarek Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Şivlilik geleneği ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Tarih boyunca belli tarihlerde kutlanan bugün Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiştir. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı Şivlilik geleneği 2023 yılında, 26 Ocak tarihine denk gelmektedir.
FENER ALAYI HANGİ GÜN?
Şivlilik geleneği, 25 Ocak Perşembe günü fener alayı ile başlayacak.
ŞİVLİLİK GELENEĞİ NEDİR?
Regaip Kandili geleneği olarak sadece Konya yöresinde Regaip Kandili'nde kutlanan Şivlilik etkinliği tarihçilerin anlatımı ile şöyledir;
"Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on beş yaş arasındaki kız erkek çocukları sokak başlarında toplanarak ilk kapıdan başlamak üzere kapıları birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile şu maniyi söylemeye başlarlar;
'Şivli şivli şişirmiş,
Erken kalkan pişirmiş,
İki çörek bir börek,
Bize namazlık gerek.
Şivlilik...'
Çocukların sesini duyan ev sahibi kadın, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne verecekse onunla gelerek kapıyı açar ve sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye boyunlarına takmış oldukları keselere birer avuç vermek suretiyle onları sevindirirmiş. Çocuklar bu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar, öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur."
"Üç aylar, çocuklarımızın minik minik elleriyle sabah namazından sonra şivlilik toplamasıyla başlar. Bu, hem o çocukları sevindirmenin hem de bu mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara şefkat, merhamet ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede öncü bir role sahip." denmiştir.
KONYA'DA ŞİVLİLİK NASIL KUTLANIR?
Asırlardır Konya'da kutlanan Şivlilik geleneği en çok çocuklar tarafından dört gözle beklenen bir gelenektir.
Regaip Kandili'nin sabahında erken saatlerinde çocuklar ve gençler sokakları dolduruyor. Konya'da herkes birbirini kutlayarak bu özel günü görüşerek kutluyor.
Regaip Kandili'nin hemen bir gün öncesinde başlayan bu özel günde gece başlayan kutlamalarda aileler sokakta ateş yakar ve ateşin etrafında çocuklar halka yaparak dans eder.
Bu etkinlikte yakılan atein üstünden atlama gibi gelenekler de yer alır. Bu etkinlik gece sabahlara kadar devam eder.
Regaip Kandili sabahı ise tüm çocuklar tıpkı Şeker Bayramı'nda olduğu gibi kapı kapı dolanarak Şivlilik adı verilen şeker ve çikolata toplAR.
Bu özel günde aileler kapılarının zillerini çalan çocuklara marketlerden aldığı gofret, şeker ve kuru yemişleri ikram eder.
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