ŞİVLİLİK 2023 NE ZAMAN? 2023 Fener Alayı hangi gün? Şivlilik geleneği nedir, neden kutlanır? Konya’da nasıl kutlanır?

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların başlangıcında Konya yöresine has bir zenginlik olan şivlilik geleneğinde Regaip kandilinin sabahında çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker toplar. Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da asırlardır süre gelen şivlilik ve fener alayı geleneği heyecanla bekleniyor. Peki şivlilik geleneği nedir? Şivlilik hangi gün? Fener alayı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Mübarek Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Şivlilik geleneği ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Tarih boyunca belli tarihlerde kutlanan bugün Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiştir. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı Şivlilik geleneği 2023 yılında, 26 Ocak tarihine denk gelmektedir.