Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışında Başkan Erdoğan'a çifte sürpriz! Çocuk korosu ve portresi beğeni topladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışına katıldı. Başkan Erdoğan'ı tören sonrası istasyonda çocuk korosu karşıladı. Minikler Başkan Erdoğan'a "Bana her şey seni hatırlatıyor", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Yollarda bulurum seni" şarkılarını söylediler.
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açlışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir sürprizle karşılaştı. Başkan Erdoğan'ı tören sonrası istasyonda çocuk korosu karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN MİNİKLERİ ALKIŞLADI
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışına katılan başkan Erdoğan, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Başkan Erdoğan için hazırlanan miniklerin şarkıları dikkat çekti.
Çocuk korosu Başkan Erdoğan'a "Bana her şey seni hatırlatıyor", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Yollarda bulurum seni" şarkılarını söylediler.
Başkan Erdoğan minikleri alkışladı.
PORTRESİ HEDİYE EDİLDİ
Başkan Erdoğan'a çocukların korosunun ardından bir sürpriz daha yapıldı. Down sendromlu çocuğun yaptığı Başkan Erdoğan portresi kendisine hediye edildi.
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