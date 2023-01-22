Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışında Başkan Erdoğan’a çifte sürpriz! Çocuk korosu ve portresi beğeni topladı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açlışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir sürprizle karşılaştı. Başkan Erdoğan'ı tören sonrası istasyonda çocuk korosu karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN MİNİKLERİ ALKIŞLADI

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışına katılan başkan Erdoğan, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Başkan Erdoğan için hazırlanan miniklerin şarkıları dikkat çekti.

Çocuk korosu Başkan Erdoğan'a "Bana her şey seni hatırlatıyor", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Yollarda bulurum seni" şarkılarını söylediler.