Haliç’teki silahlı çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı! Polis her yerde onları arıyor

2 KAFEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri operasyon düzenlediği 3 çetenin üyeleri iddiaya göre Eyüp ve Kağıthane'de çatışmalara karışmıştı. Uyuşturucu kaynaklı olduğu iddia edilen çatışamalar Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasında yaşandı. Saldırıların ilki 19 Aralık gecesinde gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar gece saatlerinde Nurtepe'de bir kafeye ateş açtı. Yaklaşık 2 saat içinde 2 saldırı daha yaşandı. İkinci olayda bir kafe daha hedef alınırken, üçüncü saldırıda Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. İddiaya göre Kalkan'ın yanında bir poşet vardı. O poşet saldırı düzenleyenler tarafından alınmıştı. İçinde ise uyuşturucu olduğu öne sürülmüştü.