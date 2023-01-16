Haliç’teki silahlı çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı! Polis her yerde onları arıyor
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Haliç Köprüsü’nde geçen Cuma günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Saldırıda Cumali Aslan hayatını kaybederken Doğukan K. yaralanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, son saldırının ardından olaya karıştığı belirlenen Doğukan K.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheliyi yakaladı. Ev hapsi cezası olduğu halde kaçan 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.
Haliç Köprüsü girişinde geçen cuma sabahı, saat 06.30 sularında seyir halindeki otomobile, plakasız bir araçtan ateş açıldı. Araçtakiler saldırganlara karşılık verince çatışma yaşandı. Saldırıda 20 gün önce cezaevinden çıkan Cumali Aslan hayatını kaybetti.Diğer grubun bulunduğu plakasız araç ise çatışmanın yaşandığı yerin yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, terk edilen aracın yakınında yaralı halde bir kişi buldu.
Doğukan K. isimli şüphelinin yanı başında Ak 47 (Kalaşnikof) tipi silah bulundu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, çatışmanın çete kaynaklı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi. Terkedilen araçtakilerden Doğukan K.'nın organize polisinin tanıdığı bir isim olduğu öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda olayda hayatını kaybeden Cumali Aslan'ın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve olaya karışan şüphelilerin de 25 Aralıkta Kağıthane'de yaşanan çatışmanın taraflarından olduğu öğrenildi. O dönem yapılan operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden Doğukan K. ve aranan 2 şüpheli o dönemki operasyonda ev hapsi almıştı.
2 KAFEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri operasyon düzenlediği 3 çetenin üyeleri iddiaya göre Eyüp ve Kağıthane'de çatışmalara karışmıştı. Uyuşturucu kaynaklı olduğu iddia edilen çatışamalar Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasında yaşandı. Saldırıların ilki 19 Aralık gecesinde gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar gece saatlerinde Nurtepe'de bir kafeye ateş açtı. Yaklaşık 2 saat içinde 2 saldırı daha yaşandı. İkinci olayda bir kafe daha hedef alınırken, üçüncü saldırıda Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. İddiaya göre Kalkan'ın yanında bir poşet vardı. O poşet saldırı düzenleyenler tarafından alınmıştı. İçinde ise uyuşturucu olduğu öne sürülmüştü.
ÇETELERİN İTTİFAKI
Yaşanan saldırılar iddiaya göre Anucurlar çetesi tarafından gerçekleştirilmişti. Öldürülen Kalkan ise Gündoğmuş çetesi üyesiydi. Kurşunlanan kafeler de aynı çete üyelerinin işlettiği adreslerdi. Saldırıya uğrayan Gündoğmuş çetesi iddiaya göre, "Daltonlar" adıyla bilinen çeteden yardım istedi.
KURAN KURSU HOCASI RAMAZAN ARSLAN ÖLMÜŞTÜ
Çeteler arasında Eyüpsultan'da bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, 25 Aralık'ta Eyüpsultan'da karşı gurup üyelerine intikam amaçlı silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmada, kurşunlardan bazıları yanlışlıkla Kuran Kursu Hocası Ramazan Arslan'a isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti.
25 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Organize Polisi, yapılan araştırmaların ardından 3 ayrı suç gurubundan toplam 25 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Baskında 25 şüpheli yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof (AK47) tipi uzun namlulu silah, 10 tabanca, 1 kilo eroin ve 163 mermi ele geçirildi.
Yakalanan o şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden tutuklanan olmazken, bazıları hakkında ev hapsi uygulandı.
EV HAPSİ ALAN ŞÜPHELİLER ÇATIŞMAYA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Haliç'teki çatışmada yaralanan ve yaralı yattığı yerin yakınında Kalaşnikof bulunan Doğukan K.'nin ev hapsi uygulamasıyla bırakıldığı öğrenildi. Kuran kursu hocasına ateş eden araçta olduğu da iddia edilen Doğukan K. ile aynı araçta olduğu iddia edilen 2 şüphelinin hakkında da ev hapsi uygulaması kararı verildiği. Haliç'teki saldırıya karıştığı öğrenilen 2 şüphelinin firari olarak arandığı bilgisine ulaşıldı.
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