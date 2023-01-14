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Son dakika | Haliç Köprüsü'nde kanlı olay

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Giriş: 14.01.2023 07:34
Güncelleme:14.01.2023 07:35
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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