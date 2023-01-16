Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”
Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen turistler Türk mutfağına hayranlıklarını gizleyemediler. Bulgaristan’nın başkenti Sofya’da yaşayan İspanyol asıllı Arnau Garrofe Farras, “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli” dedi.
İspanya'nın Barselona kentinde bir süre yaşadıktan sonra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yerleşen Arnau Garrofe Farras ile Sofya'da aşçı olan Nikoleta Koleva, gezmek için geldikleri Edirne'ye hayran kaldılar.
Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Farras, Türkiye'deki yemek kültürünün ve kalitesinin bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.
"YEMEK KALİTESİ BÜTÜN AVRUPA BİRLİĞİNDEN DAHA İYİ"
Bulgaristan'da yaşamına devam eden Barselonalı Farras, "Türkiye'yi İspanya ile karşılaştıracak olursam, fiyatlar burada çok daha iyi ama Bulgaristan ile kıyaslarsak neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Baharatlar ve yiyecekler için çok daha ucuz burası. Buradaki yemek kalitesi bütün Avrupa Birliğinden daha iyi" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK"
Aşçılık yapan Koleva, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Edirne'ye geldiklerini belirterek, "Burada yemeklerin tadına baktık. Daha sonra ise Karaağaç Tren İstasyonu'na gittik. Buradaki güzel insanların ve güzel havanın tadını çıkarttık. Türkiye'yi çok sevdik çünkü hem farklı hem de güzel olduğu için" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?
- Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
- e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?
- Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...
- Karne görüşleri 2023! 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf başarılı, orta başarılı ve başarısız öğrenciler için olumlu - olumsuz öğretmen karne görüşleri!
- Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?
- Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2023 2. dönem Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- EYT SON DURUM: Bakan Nebati'den açıklama! EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?
- Onur Belgesi kaç ortalama ile alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf ONUR BELGESİ alma şartları neler? 2023 Lise, Ortaokul kimlere belge verilir?
- Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ!
- ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 GÜZ DÖNEMİ ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak?