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Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”

Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen turistler Türk mutfağına hayranlıklarını gizleyemediler. Bulgaristan’nın başkenti Sofya’da yaşayan İspanyol asıllı Arnau Garrofe Farras, “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli” dedi.

İspanya'nın Barselona kentinde bir süre yaşadıktan sonra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yerleşen Arnau Garrofe Farras ile Sofya'da aşçı olan Nikoleta Koleva, gezmek için geldikleri Edirne'ye hayran kaldılar.

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Farras, Türkiye'deki yemek kültürünün ve kalitesinin bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.

"YEMEK KALİTESİ BÜTÜN AVRUPA BİRLİĞİNDEN DAHA İYİ"

Bulgaristan'da yaşamına devam eden Barselonalı Farras, "Türkiye'yi İspanya ile karşılaştıracak olursam, fiyatlar burada çok daha iyi ama Bulgaristan ile kıyaslarsak neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Baharatlar ve yiyecekler için çok daha ucuz burası. Buradaki yemek kalitesi bütün Avrupa Birliğinden daha iyi" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK"

Aşçılık yapan Koleva, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Edirne'ye geldiklerini belirterek, "Burada yemeklerin tadına baktık. Daha sonra ise Karaağaç Tren İstasyonu'na gittik. Buradaki güzel insanların ve güzel havanın tadını çıkarttık. Türkiye'yi çok sevdik çünkü hem farklı hem de güzel olduğu için" diye konuştu.

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