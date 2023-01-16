Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”

"YEMEK KALİTESİ BÜTÜN AVRUPA BİRLİĞİNDEN DAHA İYİ"

Bulgaristan'da yaşamına devam eden Barselonalı Farras, "Türkiye'yi İspanya ile karşılaştıracak olursam, fiyatlar burada çok daha iyi ama Bulgaristan ile kıyaslarsak neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Baharatlar ve yiyecekler için çok daha ucuz burası. Buradaki yemek kalitesi bütün Avrupa Birliğinden daha iyi" dedi.