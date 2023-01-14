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Son dakika | İstanbul Haliç Köprüsü'nde dehşete düşüren olay! Silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Son dakika | İstanbul Haliç Köprüsü’nde dehşete düşüren olay! Silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi...Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

HALİÇ'TE OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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