Son dakika | İstanbul Haliç Köprüsü’nde dehşete düşüren olay! Silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

HALİÇ'TE OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.