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Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı: 1 ölü!

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 09:08
İstanbul Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Araç içinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bölgede trafik oluştu. Polis olay yerinde inceleme başlattı.
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Haliç Köprüsü’nde otomobile silahlı saldırı!
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