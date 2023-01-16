Son dakika: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Son dakika haberi | Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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