Son dakika: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında salı ve çarşamba günleri planlanan feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın Kabatepe'den 09.00'da, Gökçeada'dan ise saat 06.00'daki seferler yapılacak. Gün içindeki seferler, yapılamayacak.