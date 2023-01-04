Şehit Fethi Sekin’in kardeşinden duygulandıran sözler! Devletimiz her zaman yanımızda

Yakın zamanda kaybettiği babası Mehmet Zeki Sekin hakkında da konuşan Fikriye Sekin, "Benim için babam olmazsa olmazlarımdan. Babam benim için çok değerliydi. Çocukluğumdan beri hep babacıydım. Babamın çok değerli olmasından yola çıkıyorum ki Fethi ağabeyim de çok şey kaptı. 15 Temmuzdan sonraki sabah babamın annemle şöyle bir diyaloğuna şahit oldum. Anneme diyor ki, 'Benim çocuklarımdan biri bu darbeye girmişse alıp hapse atsınlar' yani canı, kanı olan bir evladını vatan için istediği zaman hapse atabilirler düşüncesiyle düşünen bir babaydı. Fethi ağabeyimin ilk şehit haberi geldiğinde hastanedeydi, haberlerden duymuş ve o ara yıkılmış. Ben babamın hep 'vatan sağ olsun' sözünü duymuş bir insandım. Babamın vefatı ile Fethi ağabeyimin şehit olması arasında 6 yıl var. O 6 yıl boyunca babam o kadar çok videoya, görüntülerine baktı ki, bazen babama delirebilir mi diye dahi düşümdüm. Rabbim, babamın mekanın cennet etsin ve inşallah Fethi ağabeyim kendisini karşılamıştır" diye konuştu.