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Başkan Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

Terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir'de düzenlediği alçak saldırıda hainlere karşı koyan polis memuru Fethi Sekin olay yerinde şehit olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şehit polis Fethi Sekin'i andı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir'de düzenlediği alçak saldırıda hainlere karşı koyan polis memuru Fethi Sekin olay yerinde şehit olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şehit polis Fethi Sekin'i andı.

O bir kahraman O BİR KAHRAMAN
Şehit Fethi Sekin paylaşımı ŞEHİT FETHİ SEKİN PAYLAŞIMI

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