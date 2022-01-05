Başkan Erdoğan’dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.