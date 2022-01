Şehit Fethi Sekin’in 27 yıl önce yazdığı not ortaya çıktı!

"O BİR TEK BİZİM DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'NİN ŞEHİDİDİR"

Yıllar sonra albümü karıştırırken şehit polis Fethi Sekin'in, meslekteki ilk fotoğrafına denk geldiğini belirten teyzesi Naime Çam, "Biz onunla gurur duyduk. O bir tek bizim değil, tüm Türkiye'nin şehididir. Onun acısı her gün, her saniye bizimle beraber. Bizim ailede ilk o polis oldu. O zaman kendisinde bir fotoğraf istemiştim. Fethi de 'Teyze, fotoğrafı anneme gönderdim onlardan alırsın' dedi. Ablamdan fotoğrafını aldım ve kimse dokunmasın diye yıllarca sakladım. Bu sene fark ettim ki fotoğrafın arkasında bir yazı var. Fotoğrafın arka tarafına kardeşlerine 'ders çalışın, annemizi, babamızı üzmeyin" yazmış. Fotoğrafın ön yüzüne ise 'Ablamdan haberi bana para yollamayın ya da hiç göndermeyin' yazılarını yazmış. Zaten o bizim ilk göz ağrımızdı, onu çok seviyorduk. Sevilen biriydi, çok da şakacıydı. Büyüklerle büyük, çocuklarla çocuktu. Fethi Sekin, öyle biriydi" dedi.