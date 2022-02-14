Fethi Sekin’in şehit düştüğü saldırıda yeni gelişme: Terörist için istenen ceza belli oldu! İfadeler dehşete düşürdü

İddianamede Hıso'nun ifadeleri de yer aldı. Hıso'nun, tatlı kutuları getirdiğini ve İzmir'e geldiğinde bu kutuları Fadi ve arkadaşlarının açtığında içinde 150 Kalaşnikof mermisi, TNT ve el bombaları gördüğünü söylediği kaydedildi. Hıso'nun, "'Bunlarla ne yapacaksınız' diye sorduğumda 'İzmir'i patlatacağız' dediler.

Sonrasında Mesut, 'Azat' ve 'Nizar' isimli kişilerin evine gittik. Fadi, içinde patlayıcılar olan tatlı kutularını Azad'a verdi. 1 hafta İzmir'de kaldıktan sonra Kızıltepe'ye döndüm. 2017 yılının ortalarında Fadi beni arayıp İzmir Adliyesi'ne eylem yaptıklarını ve bir polisin öldüğünü, Azad'ı alınması durumunda açığa çıkacağını ve Kamışlı'ya gideceğini söyledi" ifadelerine yer verildi.