Sırp mafya liderinin cinayetinde soruşturma tamamlandı! İddianamenin detayları ortaya çıktı

Polisin tespitlerine göre; bir suç örgütünün lideri olan ve Sırbistan-Karadağ'da tutuklu olan Binali C. ve geçtiğimiz ay Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı için İtalya'da yakalanarak tutuklanan Barış B.'nin liderliğini yaptığı diğer suç örgütü işbirliği yaparak infazı ortak gerçekleştirdi. Söz konusu iki suç örgütünün liderleri; tutuklu oldukları cezaevlerinden adamlarına talimat verdi. Bir çetenin üyeleri keşif ve takip yaptı; diğer çetenin üyeleri ise infazı gerçekleştirdi. Keşifçi çete üyeleri; İzmir'den kiraladıkları iki ayrı otomobille İstanbul'a geldi ve Jovan Vukotic'i dört ay boyunca fiziki olarak takip etti. Aralarında dikkat çekmemek için iki kadın vardı. Diğer suç örgütünün üyeleri Emircan S. ve Yakup D. de infazı gerçekleştirdi. Emircan S. olayda hem motosikleti hem silahı kullandı ve çete arkadaşı suç ortağı Yakup D. ile birlikte Jovan Vukotic'i öldürdü.