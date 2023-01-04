İstanbul Boğazı’nda şaşırtan görüntü! İstila ettiler

Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil'' diye konuştu.

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