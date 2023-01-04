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İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! İstila ettiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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İstanbul Boğazı’nda şaşırtan görüntü! İstila ettiler

İstanbul’un Sarıyer sahili denizanalarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı.

Sarıyer sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Sahildeki denizanaları görenleri hayrete düşürdü.

Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi.

Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama denizanaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız'' dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil'' diye konuştu.

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