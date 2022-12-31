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Haberler Galeri Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL büyük ikramiye verilecek. Bilet satın alan vatandaşlar, MP hızlı bilet sorgulama ekranı üzerinden ikramiye kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte MP 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam liste..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:29
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Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekiliş sonuçları ahaber.com.tr'de... Büyük umutlarla Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, heyecan içinde biletlerindeki numaralara ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. 2023 yılbaşı çekilişi bugün saat 12.30'da başladı. MP hızlı bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte MP 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam liste..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

200.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar burada olacak.

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Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar burada olacak.

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Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar burada olacak.