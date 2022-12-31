Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!

Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL büyük ikramiye verilecek. Bilet satın alan vatandaşlar, MP hızlı bilet sorgulama ekranı üzerinden ikramiye kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte MP 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam liste..