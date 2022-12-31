Antalya’da şaşırtan görüntü! Yılın son günü denize girdiler

Antalya'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu turizm kentinde yılın son günü denizin keyfini çıkardı. Bazıları ise sahilde piknik ve yürüyüş yaptı. Çocuklar da sahilde oyun oynayarak büyüklerine eşlik etti. Bazı gençler ise denizde sörf yaptı.