Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi CANLI İZLE | MP TV - YouTube Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekiliş sonuçları canlı takip ekranı
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... 200 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla bilet satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını canlı takip etmek istiyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango'nın resmi internet adresi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek. İşte MP TV ve YouTube Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekiliş sonuçları canlı takip ekranı...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi nereden izlenir? Her yıl hayalleri süsyelen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satın alındı. Bu yıl büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak belirlenirken, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Bilet alan vatandaşlar çekilişi canlı takip etmek istiyor. İşte MP TV ve YouTube Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, YouTube ve MP TV üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekiliş sonuçlarını bu sayfa üzerinden canlı takip edebilirsiniz.
👇Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle👇
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:
|İkramiye Adedi
|İkramiye miktarı (TL)
|İkramiye tutarı (TL)
|1
|₺200.000.000
|₺200.000.000*
|2
|₺20.000.000
|₺40.000.000
|10
|₺2.000.000
|₺20.000.000
|20
|₺1.000.000
|₺20.000.000
|30
|₺500.000
|₺15.000.000
|100
|₺50.000
|₺5.000.000
|240
|₺20.000
|₺4.800.000
|300
|₺10.000
|₺3.000.000
|1.100
|₺5.000
|₺5.500.000
|10.000
|₺3.000
|₺30.000.000
|60.000
|₺2.000
|₺120.000.000
|300.000
|₺800
|₺240.000.000
|700.000
|₺400
|₺280.000.000
|2.000.000
|₺200
|₺400.000.000
|63 Tes. İkr. **
|₺200.000
|₺12.600.000
|3.071.866
|-
|₺1,395,900,000
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
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