Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri? Son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar!

Milli Piyango son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan hangileri? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Yılbaşı çekilişinde son 2 rakamına göre 400, son 3 rakamına göre de 800 TL ikramiye verilecek. Her yıl hayalleri süsleyen yılbaşı çekilişi için bilet satın alan vatandaşlar, 400 TL ve 800 TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığını araştırıyor. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri? İşte son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar...

MPİ SON 2 VE 3 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 2023 Yılbaş çekiliş sonuçlarına göre;

AMORTİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

"0 " VE "6 "

BÜYÜK İKRAMİYE 2023

6530303