Elazığ’da girdiği evden 1 milyon TL’lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Y.A. olduğu belirlendi. Y.A. saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Y.A.'nın emniyetteki kontrollerinde, 9'u hırsızlık olmak üzere 21 suç kaydı tespit edildi.