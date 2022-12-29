İstanbul’da hemşire Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin davada sanık beraat etti! Acılı baba duruşma salonunu terk etti

"BEN KATİL DEĞİLİM"



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında kesin ve somut bir delil olmadığı için sanığın beraatını talep etti. Sanık Timuçin Bayhan savunmasında, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım. Şebnem iyi bir insandı. Bende çok üzüntülüyüm. Ailenin acısını anlıyorum ama benim de hayatımı karartmalarına müsaade edemem. Şebnem'i ben öldürmedim" dedi.