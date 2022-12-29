29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da hemşire Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin davada sanık beraat etti! Acılı baba duruşma salonunu terk etti

İstanbul’da hemşire Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin davada sanık beraat etti! Acılı baba duruşma salonunu terk etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
İstanbul’da hemşire Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin davada sanık beraat etti! Acılı baba duruşma salonunu terk etti

İstanbul’da 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in geçen haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölmesiyle ilgili görülen davada sanık Timuçin Bayhan beraat etti. Bayhan savunmasında, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi, tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım" dedi. Acılı baba Abdullah Köker ise sanığın savunmasının ardından duruşma salonunu terk etti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"BU OLAYIN BAŞINDAN BERİ CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmada söz verilen Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker,"Bu olayın başından beri cinayet olduğunu düşünüyorum. Odada iki kişiler, biri ölmüş, sanık kalmış ama sağ kalan şahıs on dakika bile nezarete alınmamış. Empati yapıyorum. Kendimi olay yerinde düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Ben mühendislik okudum, bu işlerden az çok anlarım. Maktulün oraya kendi kendine düşmesi mümkün değil. Adliyede size güveniyorum. Bu olayı siz çözeceksiniz. Adaleti sağlayacağınıza inancım tam ama fizikçi bilirkişiden rapor alınmadığı sürece bu mahkemenin kararını kabul etmiyorum" dedi.

"BEN KATİL DEĞİLİM"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında kesin ve somut bir delil olmadığı için sanığın beraatını talep etti. Sanık Timuçin Bayhan savunmasında, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım. Şebnem iyi bir insandı. Bende çok üzüntülüyüm. Ailenin acısını anlıyorum ama benim de hayatımı karartmalarına müsaade edemem. Şebnem'i ben öldürmedim" dedi.

Sanık savunmasının ardından baba Abdullah Köker salonunu terk etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Timuçin Bayhan hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmışsa da kesin ve somut delil olmadığından beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Hemşire Şebnem Köker’in gizemli ölümünde sır rapor HEMŞİRE ŞEBNEM KÖKER'İN GİZEMLİ ÖLÜMÜNDE SIR RAPOR
Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! ŞEBNEM KÖKER'İN SIR ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR!
Hemşire Şebnem davasında yeni gelişme HEMŞİRE ŞEBNEM DAVASINDA YENİ GELİŞME
Şebnem Köker’in gizemli ölümü ŞEBNEM KÖKER'İN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA