MEB harekete geçti! Zonguldak ve İzmit'teki şiddet olaylarına soruşturma başlattı
Zonguldak'taki bir lisede N.G. isimli öğrenciye sınıf arkadaşları şiddet uyguladı. Zorla dans ettirip dalga geçilen N.G.'yi kayıt altına alan öğrenciler hakkında harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Zonguldak Ereğli'de okulda akranları tarafından bir öğrenciye ve İzmit'te bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik şiddet olayları ile ilgili soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir" denildi.
LİSEDE ARKADAŞLARINI DÖVEN 4 ÖĞRENCİ ADLİYEDE
Zonguldak'ta yaşanan olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.´nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.'ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.'nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi´ne sevk edildi. 4 lise öğrencisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.
Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
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