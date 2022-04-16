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Hemşire Şebnem Köker nasıl öldü? Davada yeni gelişme: 3 kişi şüphesi

DHA
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Giriş: 16.04.2022 12:16
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde geçen haziran ayında bir pansiyonun 3. katından düşerek yaşamını yitiren 29 yaşındaki Şebnem ölümüne dair müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz zanlı Timuçin Bayhan, suçlamayı reddetti. Hakim camın alt kısmında sanığa ait çıkan parmak izlerine ilişkin emniyetten grafik halinde rapor hazırlamasını istedi. Abdullar Köker, kızının katledildiğini öne sürerek "Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. " sözleriyle sitem etti.
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