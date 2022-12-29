Samsun’da acı olay! Üzerine çaydanlık devrilen bebek 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'da yaşanan olay, İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, annesi evde temizlik yaparken yattığı yerin yanındaki masada bulunan sıcak su dolu çaydanlık üzerine devrilen 11 aylık Hülya Kılavuz yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı bebek, 40 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.