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Hemşire Şebnem Köker’in gizemli ölümünde sır rapor! İntihar mı yoksa cinayet mi?

İHA
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Giriş: 22.12.2022 11:12
İstanbul’da erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. İşte detaylar...
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