Hemşire Şebnem Köker’in gizemli ölümünde sır rapor! İntihar mı yoksa cinayet mi?

Ancak raporda, "Odada bulunan bir kişi tarafından aniden aşağıya itilmesi durumunda vücudunda mevcut yaralar dışında ek bir yaralanmanın olmaması mümkündür. Otopsi raporuna göre ileri derecede sarhoş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, pencerenin pervazında otururken başkası tarafından itilmesini kolaylaştıracağı gibi intihar kastı olmadan ve başka bir kimsenin etkisi bulunmadan kendi kendine kazayla düşmesini de kolaylaştıracaktır" tespiti dikkat çekti.