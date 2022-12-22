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Hemşire Şebnem Köker’in gizemli ölümünde sır rapor! İntihar mı yoksa cinayet mi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Hemşire Şebnem Köker’in gizemli ölümünde sır rapor! İntihar mı yoksa cinayet mi?

İstanbul’da erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul'da yaşanan olay, Kadıköy ilçesinde 7 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile pansiyonda kaldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hemşire Köker'in 3. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İşte o saatten sonra genç kadın "intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti" soruları akıllarda dolaşmaya başladı. Tutuksuz yargılanan Bayhan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İNTİHAR MI? CİNAYET Mİ?

Kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına mahkeme Köker'in ölüm sebebi, itilme veya atılma bulgusu var mı, olay yerinde 3'üncü bir kişi bulunuyor muydu gibi durumların tespitini istedi. Adli tıp uzmanı bilirkişi dava dosyasındaki 104 ayrı delili tek tek inceledi ve hazırladığı 8 sayfalık raporunda dikkat çekici tespitlere yer verdi. Yüksekten düşmeye bağlı ölüm olgularında ölümün intihar veya cinayet olup olmadığının belirlenmesinde güçlüklerin ortaya çıktığı ancak vücutta yüksekten düşmeye bağlı yaraların dışında başka yaraların tespit edilmesi ve yorumlanmasıyla cinayet kanaatine de varılabildiği kaydedildi.

"AŞAĞI İTİLDİYSE EK YARASI OLMAZ"

Sabah'ın haberine göre, Köker'in otopsi tutanaklarına göre vücudundaki yaraların yüksekten düşmekle uyumlu olduğu, yüksekten düşmesinin de intihar veya kaza dışında bir durumla gerçekleştiğini gösteren herhangi bir yaralanması olmadığı kaydedildi.

Ancak raporda, "Odada bulunan bir kişi tarafından aniden aşağıya itilmesi durumunda vücudunda mevcut yaralar dışında ek bir yaralanmanın olmaması mümkündür. Otopsi raporuna göre ileri derecede sarhoş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, pencerenin pervazında otururken başkası tarafından itilmesini kolaylaştıracağı gibi intihar kastı olmadan ve başka bir kimsenin etkisi bulunmadan kendi kendine kazayla düşmesini de kolaylaştıracaktır" tespiti dikkat çekti.

"3. KİŞİ VAR MI" TARTIŞMASINA SON NOKTA

Olay yerinde 3'üncü bir kişinin varlığını gösteren bir bulgunun mevcut olmadığına vurgu yapılan bilirkişi raporunda, bazı örneklerde sanığın genetik yapısı dışında farklı bir kadın kişilikten söz edildiği ancak Köker'den kan örneği alınmadığı ve karşılaştırma yapılmadığı bilgisine yer verildi. Bu nedenle de 3. bir kişinin varlığının anlaşılmaması gerektiği belirtildi.

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