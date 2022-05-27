Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

BAŞKAI BİR KADININ DNA'SI

Çiğli'de özel bir hastanede ameliyathane görevlisi olarak görev yapan Şebnem hemşirenin acılı babası Abdullah Köker, "Kızımın uzun yıllardır boynundan çıkarmadığı ve tüm resimlerinde bile gözüken o kolyesi kayıp. Bana kızımın kolyesi diye başka bir kolye verdiler. Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili çıktı. Bu kolye de bana göre odadaki diğer kadının kolyesi. Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişler" dedi.