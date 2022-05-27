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Haberler Galeri Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

Son dakika haberleri: İstanbul Kadıköy'de geçen sene sevgilisiyle gittiği pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, olay esnasında odada başka bir kadının daha olduğunu öne sürdü. Kızı Şebnem'in ölümünün ardından kendisine verilen kolyenin Köker'e ait olmadığını dile getiren baba, "Bu planlı bir cinayet" dedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:51
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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz sene Haziran ayında Timuçin Bayhan ile beraber gittiği pansiyonun 3'üncü katından düşerek yaşamını yitiren 29 yaşındaki İzmirli Şebnem Köker'in sır ölümü çözülmeye çalışılıyor.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

Ölümüne dair ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz zanlı Timuçin Bayhan, suçlamayı reddederken genç kadının babası Abdullah Köker, dedektif gibi iz sürüyor.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

BAŞKAI BİR KADININ DNA'SI

Çiğli'de özel bir hastanede ameliyathane görevlisi olarak görev yapan Şebnem hemşirenin acılı babası Abdullah Köker, "Kızımın uzun yıllardır boynundan çıkarmadığı ve tüm resimlerinde bile gözüken o kolyesi kayıp. Bana kızımın kolyesi diye başka bir kolye verdiler. Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili çıktı. Bu kolye de bana göre odadaki diğer kadının kolyesi. Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişler" dedi.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?

"BÖYLE SAVUNMAYA"

"Sanığın tutuklanmaması hem kamu vicdanını hem bizim vicdanımızı yaralıyor" diyen baba Köker "Timuçin Bayhan, suçlamaları kabul etmiyor, odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu diyor. Otelin kamera kayıtları ve giriş kayıtları yok. Şebnem'in atladığı iddia edilen odanın pervazında İrfan E'nin parmak izi çıktı. İrfan E. verdiği ifadesinde parmak izinin o odaya nasıl geldiğini bilmediğini, belki de parmak izinin bir poşet üzerinden odaya geldiğini savundu. Böyle komik bir savunmaya çocuklar güler. Bu saçmalıkların bir an önce bitmesini ve katilin tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına girmesini istiyorum" dedi.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?