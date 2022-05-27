27 Mayıs 2022, Cuma
Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü araştırılıyor! Babası dedektif gibi iz sürüyor: Kızımın kolyesi nerede?
Son dakika haberleri: İstanbul Kadıköy'de geçen sene sevgilisiyle gittiği pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, olay esnasında odada başka bir kadının daha olduğunu öne sürdü. Kızı Şebnem'in ölümünün ardından kendisine verilen kolyenin Köker'e ait olmadığını dile getiren baba, "Bu planlı bir cinayet" dedi. İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:51
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