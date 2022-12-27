27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da deprem! AFAD son dakika açıkladı | 2022 son depremler haritası ve listesi

Erzurum'da deprem! AFAD son dakika açıkladı | 2022 son depremler haritası ve listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
ABONE OL
Erzurum’da deprem! AFAD son dakika açıkladı | 2022 son depremler haritası ve listesi

AFAD verilerine göre Erzurum Horasan’da saat 19:33’te 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde keydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19:33'te Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem olduğunu bildirdi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde keydedildi.

Erzurum'daki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Büyüklük: 3.9 (Mw) Yer: Horasan (Erzurum) Tarih: 2022-12-27

Saat: 19:33:15 TSİ Enlem: 40.041 N Boylam: 42.273 E Derinlik: 7 km

2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

27-12-2022 19:33:15 40.041 42.273 7 MW 3.9 Horasan (Erzurum)
27-12-2022 19:17:48 39.826 27.918 8.4 ML 0.9 Karesi (Balıkesir)
27-12-2022 18:03:20 41.019 30.618 7 ML 1.2 Karasu (Sakarya)
27-12-2022 18:01:10 39.175 41.402 12.87 ML 1.4 Varto (Muş)


27-12-2022 17:52:34 35.556 27.288 7.36 ML 1.9 Akdeniz - [127.18 km] Datça (Muğla)
27-12-2022 17:26:32 39.627 32.369 7.03 ML 2.1 Polatlı (Ankara)
27-12-2022 16:36:44 39.523 41.162 11 ML 2.0 Tekman (Erzurum)
27-12-2022 16:28:25 40.818 31.052 7.06 ML 1.7 Merkez (Düzce)
27-12-2022 16:14:47 39.508 41.198 5.64 ML 2.7 Tekman (Erzurum)
27-12-2022 14:56:51 37.113 27.753 9.13 ML 1.7 Milas (Muğla)

Muğla’da deprem meydana geldi MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
25 Aralık Akdeniz’de korkutan deprem! 25 ARALIK AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!
Komşu’da büyük sallandı! Resmi açıklama geldi KOMŞU'DA BÜYÜK SALLANDI! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Malatya’da gece yarısı deprem MALATYA'DA GECE YARISI DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA