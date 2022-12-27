Erzurum'da deprem! AFAD son dakika açıkladı | 2022 son depremler haritası ve listesi
AFAD verilerine göre Erzurum Horasan’da saat 19:33’te 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde keydedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19:33'te Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem olduğunu bildirdi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde keydedildi.
Erzurum'daki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Büyüklük: 3.9 (Mw) Yer: Horasan (Erzurum) Tarih: 2022-12-27
Saat: 19:33:15 TSİ Enlem: 40.041 N Boylam: 42.273 E Derinlik: 7 km
2022 SON DEPREMLER LİSTESİ
27-12-2022 19:33:15 40.041 42.273 7 MW 3.9 Horasan (Erzurum)
27-12-2022 19:17:48 39.826 27.918 8.4 ML 0.9 Karesi (Balıkesir)
27-12-2022 18:03:20 41.019 30.618 7 ML 1.2 Karasu (Sakarya)
27-12-2022 18:01:10 39.175 41.402 12.87 ML 1.4 Varto (Muş)
27-12-2022 17:52:34 35.556 27.288 7.36 ML 1.9 Akdeniz - [127.18 km] Datça (Muğla)
27-12-2022 17:26:32 39.627 32.369 7.03 ML 2.1 Polatlı (Ankara)
27-12-2022 16:36:44 39.523 41.162 11 ML 2.0 Tekman (Erzurum)
27-12-2022 16:28:25 40.818 31.052 7.06 ML 1.7 Merkez (Düzce)
27-12-2022 16:14:47 39.508 41.198 5.64 ML 2.7 Tekman (Erzurum)
27-12-2022 14:56:51 37.113 27.753 9.13 ML 1.7 Milas (Muğla)
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