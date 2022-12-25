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Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? 25 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Akdeniz’de deprem! Akdeniz’de kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? 25 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Akdeniz'de deprem mi oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar gerçekleşen deprem ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Akdeniz'de nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Akdeniz'de deprem 25 Aralık Pazar günü saat 12.06'de deprem meydana geldi. Derinliği 4,9 km olan deprem ile ilgili vatandaşlar detayları arama motorlarında "Akdeniz'de kaç şiddetinde, nerede deprem oldu?" şeklinde araştırmaya başladı. Peki Akdeniz'de deprem mi oldu? 25 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AKDENİZ'DE DEPREM

25 Aralık Pazar günü Akdeniz'de 4.9 km derinliğinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

25 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2022.12.25 12:06:08 35.8420 30.9385 4.9 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel

2022.12.25 11:55:14 37.3437 29.5235 7.1 -.- 3.4 3.4 KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.25 11:43:11 37.3350 29.5160 7.1 -.- 2.7 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.25 11:41:03 38.7217 31.2870 6.8 -.- 1.7 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.25 10:53:47 38.5383 43.0388 14.4 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2022.12.25 09:31:32 40.6968 27.4392 13.1 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.25 08:52:58 37.9717 27.1465 2.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.25 07:57:34 40.7943 30.9800 5.3 -.- 2.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.25 07:42:11 40.7433 30.8328 11.7 -.- 1.4 -.- KARADERE-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.12.25 07:35:47 41.1002 32.1962 7.1 -.- 2.2 -.- HISARKOY-YENICE (KARABUK) İlksel

2022.12.25 06:30:56 37.3447 29.4663 3.5 -.- 0.8 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.25 06:28:52 39.0932 27.3068 15.7 -.- 1.9 -.- YAYAKENT-KINIK (IZMIR) İlksel

2022.12.25 06:18:44 40.1013 32.7562 5.0 -.- 2.2 -.- GUVENC-KAZAN (ANKARA) İlksel

2022.12.25 05:56:50 36.1017 28.1090 5.2 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.25 05:38:30 38.3715 27.3032 8.0 -.- 2.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.25 05:38:21 37.0552 28.4572 3.6 -.- 2.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.25 05:13:34 38.3368 27.1560 7.3 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.12.25 05:11:50 38.8252 32.9047 5.3 -.- 0.7 -.- DAMLAKUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.12.25 05:05:36 40.0398 27.8015 2.3 -.- 0.6 -.- OMERLER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.12.25 04:20:34 40.8353 31.7113 11.8 -.- 1.8 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.12.25 03:43:08 37.0855 28.4303 11.6 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.25 03:39:59 37.4253 37.1332 12.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.25 03:28:02 37.2693 37.2265 12.2 -.- 0.8 -.- KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.12.25 03:25:50 38.3535 27.2250 3.7 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.25 03:08:38 37.0403 28.0492 5.0 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.12.25 03:03:53 39.6733 34.2995 5.0 -.- 0.8 -.- TEPECIK-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel

2022.12.25 03:03:22 36.5823 29.1662 29.4 -.- 1.1 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.12.25 02:39:16 40.1847 31.7185 4.0 -.- 2.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.25 02:29:34 38.3528 27.2187 6.9 -.- 2.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.25 02:12:03 40.7158 36.6145 6.3 -.- 1.2 -.- CATILI-ERBAA (TOKAT) İlksel

2022.12.25 00:05:35 39.1112 29.1270 6.0 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

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