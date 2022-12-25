Akdeniz’de deprem! Akdeniz’de kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? 25 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Akdeniz'de deprem 25 Aralık Pazar günü saat 12.06'de deprem meydana geldi. Derinliği 4,9 km olan deprem ile ilgili vatandaşlar detayları arama motorlarında "Akdeniz'de kaç şiddetinde, nerede deprem oldu?" şeklinde araştırmaya başladı. Peki Akdeniz'de deprem mi oldu? 25 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...