31 Aralık hangi gün, resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 2022 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
2022 yılına veda etmeye günler kala milyonlarca vatandaş 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Yılbaşı tatilinin tam olarak hangi gün başlayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları tarafından sıklıkla araştırılan 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı tatiline dair detaylar...
31 Aralık hangi gün, resmi tatil mi sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş yılbaşı tatiline sayılı günler kala hangi gün başladığını ve kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 2022 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple 31 Aralık günü resmi tatil bulunmamaktadır.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşı tatili 1 Ocak Pazar günü başlayıp yalnızca bir gün sürecek.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi belli oldu. Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.
MPİ BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MPİ bilet sorgulama ekran sayesinde biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilir, sayfa üzerinden açıklanan numaralar ile karşılaştırma yaparak ikramiyenizi öğrenebilirsiniz. Kazanılan ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği de önem taşıyor. Buna göre bilet türlerine göre ikramiye bölüşülmüş oluyor. Tam bilet almışsanız ikramiyenin tam karşılığını alırken yarım ve çeyrek bilet sahibiyseniz buna göre ikramiye de bölünüyor. Buna göre yarım bilet sahiplerinin kazandıkları ikramiye yarıya bölünürken, çeyrek bilet sahiplerinin kazandıkları ikramiyenin de dörtte biri ödeme yapılıyor. Biletlerinize tutan ikramiyelerin ödemelerini ise meblağa göre farklı kanallardan alabilirsiniz.
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