31 Aralık hangi gün, resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 2022 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

MPİ BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MPİ bilet sorgulama ekran sayesinde biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilir, sayfa üzerinden açıklanan numaralar ile karşılaştırma yaparak ikramiyenizi öğrenebilirsiniz. Kazanılan ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği de önem taşıyor. Buna göre bilet türlerine göre ikramiye bölüşülmüş oluyor. Tam bilet almışsanız ikramiyenin tam karşılığını alırken yarım ve çeyrek bilet sahibiyseniz buna göre ikramiye de bölünüyor. Buna göre yarım bilet sahiplerinin kazandıkları ikramiye yarıya bölünürken, çeyrek bilet sahiplerinin kazandıkları ikramiyenin de dörtte biri ödeme yapılıyor. Biletlerinize tutan ikramiyelerin ödemelerini ise meblağa göre farklı kanallardan alabilirsiniz.