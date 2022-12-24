İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, depremin Boşruye'ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ahundi, depremin eyaletin Firdevs ve Tebes kentlerinde de hissedildiğini aktardı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.