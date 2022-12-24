24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.12.2022
ABONE OL
İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 16.54'te kaydedildi.

Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, depremin Boşruye'ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ahundi, depremin eyaletin Firdevs ve Tebes kentlerinde de hissedildiğini aktardı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA