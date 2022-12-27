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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD tarafından resmi açıklama geldi! AFAD son depremler listesi 2022

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD tarafından resmi açıklama geldi! AFAD son depremler listesi 2022

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Pazarcık ilçesindeki deprem Kahramanmaraş kent merkezinde de hissedildi.

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