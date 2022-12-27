Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD tarafından resmi açıklama geldi! AFAD son depremler listesi 2022

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.