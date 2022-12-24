Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD detayları açıkladı! SON DEPREMLER LİSTESİ 2022
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya Pütürge'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi. Saat 01.14'te yaşanan depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 01.14'te yaşanan depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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