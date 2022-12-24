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Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD detayları açıkladı! SON DEPREMLER LİSTESİ 2022

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Malatya’da gece yarısı deprem! AFAD detayları açıkladı! SON DEPREMLER LİSTESİ 2022

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya Pütürge'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi. Saat 01.14'te yaşanan depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya Pütürge'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi.

Saat 01.14'te yaşanan depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER LİSTESİ

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