Muğla’da deprem | AFAD 2022 SON DEPREMLER
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla’nın Milas ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. | AFAD 2022 SON DEPREMLER
Muğla'nın Milas ilçesi merkezli saat 19.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Milas ilçe merkezi ve diğer ilçelerde de kısa süreli hissedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ
25-12-2022 19:13:3537.05928.0797ML3.1Milas (Muğla)
25-12-2022 19:12:5137.0428.1036.92ML1.4Menteşe (Muğla)
25-12-2022 18:55:3738.03226.1866.59ML2.0Ege Denizi - [27.94 km] Çeşme (İzmir)
25-12-2022 18:28:4440.7930.9737.06ML1.7Gölyaka (Düzce)
25-12-2022 18:15:4537.87826.8946.96ML1.7Ege Denizi - [21.59 km] Seferihisar (İzmir)
25-12-2022 17:58:0339.35540.5957.06ML1.7Yedisu (Bingöl)
25-12-2022 17:53:2139.05128.1927ML1.0Gördes (Manisa)
25-12-2022 17:50:3937.82827.0346.99ML1.6Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.42 km] Kuşadası (Aydın)
25-12-2022 17:38:4939.96128.1186.89ML1.0Susurluk (Balıkesir)
25-12-2022 17:35:3135.86127.1187ML2.0Ege Denizi - [97.12 km] Datça (Muğla)
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