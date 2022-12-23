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AFAD son dakika duyurdu! Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem | 2022 son depremler listesi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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AFAD son dakika duyurdu! Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem | 2022 son depremler listesi

AFAD’dan yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23’te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem kayıtlara geçti.

Korkutan deprem yerin 7.89 km derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'taki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Büyüklük: 3.9 (Mw)

Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih: 2022-12-23

Saat: 20:23:31 TSİ

Enlem: 37.434 N

Boylam: 37.174 E

Derinlik: 7.89 km

2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

23-12-2022 20:23:3137.43437.1747.89MW3.9Pazarcık (Kahramanmaraş)

23-12-2022 19:57:3137.87127.5817ML0.8Germencik (Aydın)

23-12-2022 19:41:2337.89336.11214.46ML1.3Saimbeyli (Adana)

23-12-2022 19:08:5436.55527.5635.79ML1.3Ege Denizi - [16.20 km] Datça (Muğla)

23-12-2022 19:05:1339.2533.9583.85ML0.8Merkez (Kırşehir)

23-12-2022 18:35:4837.04428.4317ML0.9Ula (Muğla)

23-12-2022 18:28:2037.35929.4567ML1.1Acıpayam (Denizli)

23-12-2022 18:13:3240.30129.2295.99ML1.3Gürsu (Bursa)

23-12-2022 18:03:3837.10536.8037.15ML1.1Nurdağı (Gaziantep)

23-12-2022 17:59:1437.65628.1297ML0.9Çine (Aydın)

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