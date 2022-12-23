AFAD son dakika duyurdu! Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem | 2022 son depremler listesi
AFAD’dan yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23’te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem kayıtlara geçti.
Korkutan deprem yerin 7.89 km derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş'taki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih: 2022-12-23
Saat: 20:23:31 TSİ
Enlem: 37.434 N
Boylam: 37.174 E
Derinlik: 7.89 km
2022 SON DEPREMLER LİSTESİ
23-12-2022 20:23:3137.43437.1747.89MW3.9Pazarcık (Kahramanmaraş)
23-12-2022 19:57:3137.87127.5817ML0.8Germencik (Aydın)
23-12-2022 19:41:2337.89336.11214.46ML1.3Saimbeyli (Adana)
23-12-2022 19:08:5436.55527.5635.79ML1.3Ege Denizi - [16.20 km] Datça (Muğla)
23-12-2022 19:05:1339.2533.9583.85ML0.8Merkez (Kırşehir)
23-12-2022 18:35:4837.04428.4317ML0.9Ula (Muğla)
23-12-2022 18:28:2037.35929.4567ML1.1Acıpayam (Denizli)
23-12-2022 18:13:3240.30129.2295.99ML1.3Gürsu (Bursa)
23-12-2022 18:03:3837.10536.8037.15ML1.1Nurdağı (Gaziantep)
23-12-2022 17:59:1437.65628.1297ML0.9Çine (Aydın)
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